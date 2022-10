Monte: “Sud Chiama Nord” fa l’analisi del voto e costituisce due gruppi per le prossime competizioni elettorali

Analisi del voto per i simpatizzanti di “Sud Chiama Nord”, il movimento che fa riferimento a Cateno De Luca e che ha visto candidato nell’ultima competizione elettorale regionale il saccense Salvatore Monte (ex assessore ed ex consigliere comunale) che, nella cittadina saccense, ha ottenuto 1738 preferenze

L’incontro è avvenuto dopo la convention che Cateno De Luca ha tenuto giorni fa ad Enna alla presenza degli eletti e di tutti i candidati delle diverse liste. Otto i deputati eletti. Tra i banchi dell’Ars i gruppi saranno così suddivisi: Sud chiama Nord sarà costituito da Ludovico Balsamo (capogruppo), Cateno De Luca (vicecapogruppo), Ismaele La Vardera e Davide Vasta. Sicilia Vera sarà composto fa Salvatore Geraci (capogruppo), Matteo Sciotto (vicecapogruppo), Giuseppe Lombardo e Alessandro De Leo.

Con la costituzione di due gruppi si darà operatività all’azione che Cateno De Luca intende portare avanti all’Ars con il massimo impegno. L’incontro di ieri sera che ha visto, inoltre, la presenza di ex consiglieri comunali che hanno sposato il progetto “De Luca Sindaco di Sicilia” è servito anche per dare il via alla costituzione del “Gruppo di Liberazione” che nascerà nella nostra cittadina. Si partirà, infatti, subito con i gruppi di liberazione: saranno costituiti in ogni provincia con lo scopo di presidiare ogni singolo comune della Sicilia con quelle che lui chiama “sentinelle”. Il leader di Sud Chiama Nord sta definendo il calendario delle conferenze programmatiche che organizzerà a livello provinciale (tra sabato e lunedì di ogni settimana), coinvolgendo gli iscritti al movimento e chi intende investire nella sua missione: conquistare Palazzo d’Orleans tra cinque anni.

Due gli obiettivi a medio termine: le amministrative del prossimo anno con 140 Comuni al voto nell’Isola e le europee del 2024. Due appuntamenti elettorali sui quali De Luca punta per consolidare Sicilia Vera e la sua ambizione di “liberare” l’Isola e proseguire nel progetto nazionale di “Sud chiama Nord” col quale ha ottenuto due parlamentari. Il gruppo che ha visto in Salvatore Monte il candidato alle recenti elezioni regionali e che esprimerà il gruppo di Liberazione sarà composto da trenta componenti i cui nomi saranno resi noti nelle prossime settimane.