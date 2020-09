Montevago (AG). Auto finisce in burrone: i 3 occupanti salvati da un infermiere che si cala e li tira fuori dalle lamiere

Un’auto è caduta in un burrone e i tre occupanti sono rimasti intrappolati tra le lamiere, salvati grazie all’intervento di un infermiere che si è calato e li ha liberati



È accaduto nella serata di ieri sulla statale 115, a circa 400 metri dal bivio di Montevago, nell’agrigentino. Una Peugeot con tre persone a bordo, pare a causa di un trattore che transitava a luci spente sulla carreggiata, ma le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, è sbandata finendo la sua corsa in un burrone. Fortunatamente sul quel tratto di strada stava passando un infermiere, M. C., di 33 anni, che accortosi di quanto accaduto, si è fermato e senza pensarci due volte si è calato, ha raggiunto l’auto ed ha liberato i tre, che sono rimasti feriti, con l’aiuto di altri automobilisti, che si sono fermati a loro volta. Di fatto per tirare su dal burrone i tre, si è formata una catena umana.

Chiamati i soccorsi sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 da Sciacca, che hanno trasportato i feriti al Giovanni Paolo II. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.