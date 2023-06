Moreno muore a 27 anni colpito da un malore improvviso: la procura ha disposto l’autopsia

Ancora una malore improvviso si è portato via a soli 27 anni un giovane pieno di vita, un lavoratore che stava costruendo il suo futuro

La vittima dell’ennesimo malore è Moreno Del Villano, 27enne di Guglionesi, ma residente a Bologna dove lavorava. Il giovane nella giornata di domenica è stato colpito da un malore improvviso ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Purtroppo dopo una notte di ricovero, in cui i medici hanno provato di tutto, il cuore del giovane ha smesso di battere ed è morto per arresto cardiaco.

La comunità di Guglionesi è sotto shock per la morte di un giovane sano, causata da un malore improvviso e imprevedibile. Un fulmine a ciel sereno, una notizia agghiacciante per la famiglia, giunta a Bologna per stare vicina al 27enne. Una doccia fredda per gli amici, tantissimi a Guglionesi, dove tutti lo conoscevano. Sui social la rabbia si mescola ad una tristezza disarmante, si fa fatica a crederci. Morire di infarto nel fiore degli anni, non si può.

L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per accertare con esattezza le cause del decesso. Per il funerale di Moreno Del Villano si attende quindi l’esito dell’autopsia che dovrebbe essere eseguita nelle prossime ore.