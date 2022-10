Morta a 96 anni Angela Lansbury: addio alla “signora in giallo”

Addio alla Signora in Giallo, il legale conferma la morte, la figlia: “è morta pacificamente nel sonno”

Angela Lansbury, la famosissima Jessica Fletcher, protagonista della serie tv “La Signora in Giallo”, si è spenta nella sua casa di Los Angeles all’età di 96 anni.

La morte dell’attrice di origine inglese stata confermata dal suo legale, Bob Myman, che ha parlato a nome della famiglia dell’attrice, ma non ha specificato la causa del decesso.

Oltre al ruolo nella serie Tv che la rese famosa a livello mondiale, la Lansbury era nota anche per il suo ruolo in “The Manchurian Candidate” e per le sue apparizioni in diversi musical di Broadway.