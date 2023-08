Morte Luca Ruffino, il presidente di Visibilia che rilevò le quote di Santanchè: la Procura indaga per istigazione al suicidio

Luca Ruffino si sarebbe ucciso nella notte tra sabato e domenica sparandosi un colpo di pistola nella sua abitazione nel capoluogo lombardo. La Procura indaga per “Istigazione al suicidio”

La Procura ha aperto un fascicolo, definito un atto necessario, non foss’altro per procedere agli accertamenti in primis l’autopsia sul corpo del manager, che sarà disposta nelle prossime ore.

Ruffino, che aveva festeggiato 60 anni lo scorso 24 luglio , lavorava nel mondo dell’amministrazione condominiale, dal 1987 amministratore delegato di Sif Italia, società quotata a Euronext Growth Milano che gli aveva permesso di diventare il primo amministratore di condominio in Italia ad avere uno studio di amministrazione condominiale quotato in borsa. Ma da ottobre del 2022, era anche entrato nell’azionariato di Visibilia – la società editoriale fondata dalla ministra del turismo, Daniele Santanché – con il 12,94% del capitale, oltre a un 8,78% detenuto da Sif Italia, assumendone la presidenza.

L’uomo si sarebbe ucciso con un colpo di pistola di pistola regolarmente detenuta in camera da letto. Sabato l’ultima chiamata, pare dal tono rassegnato, quasi esausto alla moglie che si trovava in vacanza. La donna fa avvertito il figlio che ha chiamato il papà molte volte, senza risposta. Così ha deciso di correre a casa sua di via Spadolini a Milano, dove nella tarda serata di sabato ha fatto la tragica scoperta: Luca Ruffino era nel suo letto ormai morto.

Secondo le prime indiscrezioni, prima del tragico gesto, il 60enne avrebbe lasciato sei fogli indirizzati a familiari e collaboratori, nei quali si farebbe riferimento a motivi personali. In uno dei fogli, Ruffino spiegherebbe di aver scelto di togliersi la vita nella sua dimora milanese, invece che nella sede dei suoi uffici, per non turbare colleghi e dipendenti. Nessun passaggio sulle inchieste legate alla Santanché, per le quali al momento sembra che non sia mai stato ascoltato in procura.