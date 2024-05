Morte presidente iraniano Raisi, aperta inchiesta: per la Wagner è stato assassinato

Oltre al presidente Ebrahim Raisi, nello schianto dell’elicottero sono morti anche il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian, il governatore della provincia dell’Azarbaijan orientale Malek Rahmati e il leader della preghiera del venerdì di Tabriz Mohammadali Al-Hashem, oltre alle sue guardie del corpo del presidente, il generale Mehdi Mousavi, un membro della base Ansar al-Mahdi delle Guardie rivoluzionarie, il pilota, il copilota e il tecnico di volo.

Secondo la versione ufficiale, Raisi si stava recando dalle zone di confine nordorientali alla città di Tabriz, nella provincia dell’Azerbaigian orientale. Qui avrebbe dovuto inaugurare una raffineria. Il Paese con capitale Baku, però, ha noti rapporti con Israele. E propri da qui partono le accuse del gruppo russo Wagner. Nel post diffuso sugli account social si legge che questo incidente sarebbe stato voluto per creare uno stato di tensione geopolitica, alludendo alle complesse dinamiche regionali in gioco.

