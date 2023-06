Morto Big Pokey, rapper statunitense: colto da malore improvviso mentre è sul palco

Il rapper statunitense Big Pokey è morto a soli 45 anni colpito da malore improvviso mentre si esibiva sul palco

Scioccato il numerosissimo pubblico presente. Il decesso è avvenuto in Texas. Big Pokey il cui vero nome era Milton Powel si stava esibendo, quando improvvisamente ha avuto un malore ed è crollato all’indietro tra davanti agli occhi esterrefatti degli spettatori. Il personale medico che in queste occasioni è sempre sul palco, si è precipitato a soccorrerlo, ma per il cantante non c’è stato nulla da fare. Nel video postato sui social si vede il rapper fare un grande sospiro prima di accasciarsi al suolo col microfono in mano.

“Era molto amato dalla sua famiglia, dai suoi amici e dai suoi fan”, ha detto l’addetto stampa del cantante in una nota in cui ha confermato la sua morte per malore improvviso mentre era sul palco, aggiugendo che “Big Pokey sarà per sempre The Hardest Pit In The Litter!”, riferendosi all’album di debutto del rapper che aveva questo titolo.

Big Pokey era tra i fondatori degli Screwed Up Click, un influente collettivo hip-hop di artisti con sede proprio a Houston, dove per fatalità è morto. “Nei prossimi giorni, rilasceremo informazioni sulla sua celebrazione della vita e su come il pubblico può rendere omaggio”.

“Vi chiediamo di rispettare la sua famiglia e la loro privacy durante questo momento difficile”, conclude la nota. Big Pokey è entrato nella classifica Billboard Hot 100 quando è apparso nel singolo di Paul Wall “Sittin Sidewayz” nel 2005.

L’anno scorso è apparso in “Southside Royalty Freestyle” di Megan Thee Stallion. Anche il sindaco di Houston ha voluto commentare la morte per malore improvviso del rapper mentre era sul palco. In un tweet ha scritto: “La città di Houston ed io estendiamo le nostre preghiere e le nostre condoglianze alla