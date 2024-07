Morto colto da malore improvviso Vincenzo Bonfissuto, il pasticcere di Canicattì conosciuto nel mondo. Aveva 43 anni

Il celebre maestro pasticcere di Canicattì è morto improvvisamente a soli 43 anni colto da un malore mentre si trovava a Bologna

È morto ieri mattina il 43enne ,Vincenzo Bonfissuto, originario di Canicattì, nell’agrigentino. Il celebre maestro pasticcere siciliano, conosciuto in tutto il mondo per la sua arte, considerato insieme al fratello Giulio il “re dei grandi lievitati”, è morto improvvisamente per arresto cardiaco mentre si trovava a Bologna .Vincenzo Bonfissuto assieme al fratello Giulio era fondatore di un’industria dolciaria che si è imposta sul mercato internazionale, in particolare, per i panettoni e le colombe artigianali.

Bonfissuto sarebbe stato colto da un arresto cardiaco mentre si trovava a Bologna. L’annuncio del sindaco del comune agrigentino: “Manifestiamo vicinanza alla famiglia Bonfissuto, ai figli, alla moglie, ai genitori ed a tutti i parenti in questo momento di grande ed incolmabile dolore”, ha fatto sapere Vincenzo Corbo.

Un passato nella ristorazione, nel 2011 insieme al fratello Giulio aveva aperto la “Desserteria” a Canicattì, che è oggi una delle migliori pasticcerie italiane, conosciuta in tutto il mondo per i suoi originali e pluripremiati grandi lievitati: panettoni e colombe in testa. Altro progetto con cui ha fatto parlare di sé era stata la battaglia, sempre insieme al fratello, per tutelare uno dei prodotti più conosciuti e abusati di Sicilia: il pistacchio. Più precisamente un ecotipo autoctono dell’agrigentino. Per raggiungere l’obiettivo i Bonfissuto hanno impiantato un pistacchieto da 70 piante in 800 metri quadri di terreno in aperta campagna, tra mandorleti e vigneti, nella campagna di Canicattì. Il tutto finanziato da un’operazione di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter, attraverso la quale sono riusciti a fare “adottare” molte delle piante, realizzando anche l’obiettivo di fare conoscere questo particolare tipo di pistacchio.