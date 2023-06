Morto Francesco Nuti, l’attore sofferente da tempo e costretto su una sedia a rotelle aveva 68 anni

Dal 2006 viveva su una sedia a rotelle ed non parlava a causa di una caduta, situazione aggravatasi con la seconda caduta del 2016 e per questo era ricoverato in ospedale dove oggi è deceduto

Aveva 68 anni Francesco Nuti, morto oggi, a Roma. L’attore era da tempo lontano dalle scene per motivi di salute, ma il pubblico non lo aveva mai dimenticato ed ad oggi resta uno dei volti più popolari e amati del cinema e dello spettacolo italiano.

La sua lunga carriera inizia da giovanissimo, ma nel 2006 si interruppe bruscamente a causa di un incidente domestico, che gli procurò un trauma cranico. Nuti venne ricoverato d’urgenza a Roma, entrò in coma ed iniziò una lunga e complessa riabilitazione. Ma nel 2016 un’altra caduta peggiorò il quadro clinico, fu necessario un altro ricovero, questa volta a Firenze. Infine l’ultimo ricovero in una clinica specializzata di Roma, dove oggi è deceduto.

Una lunga carriera, quella dell’attore fiorentino, iniziata alla fine degli anni Settanta con il cabaret dei Giancattivi – con Athina Cenci e Alessandro Benvenuti – l’approdo al cinema e una serie di film di successo, da Madonna che silenzio c’è stasera, dell’82, a Io, Chiara e lo Scuro con il quale Nuti conquista un David di Donatello, il Nastro d’argento come migliore attore protagonista e il Globo d’oro come Miglior attore rivelazione. Alla metà degli anni Ottanta il debutto come regista: firma Casablanca, Casablanca (1985) con il quale vince il secondo David come miglore attore e il premio come miglior regista esordiente al Festival internazionale del cinema di San Sebastián, Tutta colpa del paradiso (1985), Stregati (1986), Caruso Pascoski (di padre polacco) (1988), Willy Signori e vengo da lontano (1989), Donne con le gonne (1991). Tutti film che incontrano un grande favore del pubblico, fino a OcchioPinocchio, del 1994, che invece si rivela un flop.

Nuti ci riprova negli anni successivi con Il signor Quindicipalle, Io amo Andrea (2000) e Caruso, zero in condotta (2001) ma all’attività professionale corrisponde una vita privata piena di difficoltà. L’attore e regista cade vittima di una profonda depressione, cerca rifugio nell’alcol, “ha faticato a gestire il successo – raccontò Annamaria Malipiero a Domenica In, sua compagna dal 1994 al 2000 e con la quale Nuti ha avuto la figlia Ginevra – e in quei momenti non c’è niente e nessuno che possano aiutarti, se non sei tu il primo a credere di poter guarire”.