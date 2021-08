Morto improvvisamente sindaco di Chiavari vaccinato con doppia dose Pfizer: si indaga sulle cause del decesso

Marco Di Capua, sindaco di Chiavari, è morto improvvisamente nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 agosto 2021, a seguito di un malore improvviso mentre si trovava all’interno della sua abitazione. Lascia la moglie e due figli

Marco Di Capua, 50 anni, era stato eletto nel 2017 e si sarebbe ricandidato per un secondo mandato: nel centro della cittadina era già allestito il point elettorale. Di Capua, che lo scorso 22 luglio aveva fatto la seconda dose del vaccino anti covid Pfizer, come da lui stesso annunciato sui suoi canali social, lunedì pomeriggio ha avuto un malore improvviso e nonostante i tentativi di rianimarlo è deceduto.



Alle 19 di ieri l’Asl4 ha fatto sapere che è stato constatato il decesso del sindaco giunto al pronto soccorso di Lavagna in arresto cardiocircolatorio; “Nonostante le manovre rianimatorie prolungate, – si legge in una nota – il paziente non ha più ripreso attività cardiaca. I sanitari hanno richiesto il riscontro diagnostico per definire la causa all’origine della morte improvvisa”.

La direzione dell’Asl4 ha inoltre comunicato che l’equipe anatomopatologica ha eseguito, tra le 11.30 e le 13 di martedì 24 agosto, il riscontro diagnostico sulla salma di Marco Di Capua. Sono stati effettuati vari prelievi di organi e tessuti per la definizione della causa di morte, che sarà possibile dopo la conclusione delle processazioni dei campioni. L’autopsia servirà anche per valutare se esistono eventuali correlazioni con il vaccino anti covid.

I funerali del sindaco Marco Di Capua saranno celebrati giovedì mattina, 26 agosto, alle 10.30 nella cattedrale di Nostra Signora dell’Orto a Chiavari. La camera ardente verrà aperta al pubblico alle 17 in Comune a Chiavari, con ingresso lato palazzo comunale e uscita dall’ufficio anagrafe, e resterà aperta tutta la notte.

