Morto Stefano d’Orazio batterista dei Pooh: era ricoverato da una settimana per Covid. La band: “Perso un fratello”

L’annuncio è stato fatto intorno alla 23 di eri sera con un Twitt dall’amico Bobo Craxi, poi è stata confermata da Roby Facchinetti su Facebook: “STEFANO CI HA LASCIATO! Due ore fa… era ricoverato da una settimana”



Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh aveva 72 anni. Da una settimana era ricoverato in ospedale per Covid e proprio ieri pomeriggio la situazione sembrava in miglioramento, poi in serata il crollo ed il decesso.

Il primo a darne notizia, poco prima della mezzanotte di ieri, è stato l’amico Bobo Craxi, con un Twitt, a breve giro è arrivata ala conferma da Roby Facchinetti con un post su Facebook: “STEFANO CI HA LASCIATO! Due ore fa… era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai parlato… oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse migliorando… poi, stasera, la terribile notizia”.



A seguire è arrivato anche un post firmato da tutti i componenti dello storico gruppo, Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia, Riccardo Fogli: “Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti, ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona per bene, onesta prima di tutto con se stessa. Preghiamo per lui. Ciao Stefano, nostro amico per sempre…”.

D’Orazio faceva parte dei Pooh dall’8 settembre 1971, quando sostituì il batterista Valerio Negrini, che aveva deciso di uscirne come musicista, rimanendo però nel gruppo come paroliere.

Stefano D’Orazio, è stato legato sentimentalmente con Lena Biolcati e Emanuela Folliero. Il 12 settembre 2017, giorno del suo sessantanovesimo compleanno, aveva sposato con rito civile la compagna Tiziana Giardoni, con la quale conviveva dal 2007. La coppia non aveva figli, ma Stefano ha cresciuto e si considerava a tutti gli effetti padre di Silvia Di Stefano, figlia di Lena Biolcati.