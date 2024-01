“E’ stato barbaro atto di terrorismo compiuto dalle forze ucraine contro la popolazione civile che ha fatto 27 morti e 25 feriti “

Con questa nota, il ministero degli Esteri russo ha condannato, il bombardamento dei soldati ucraini compiuto ieri mattina in un mercato nel Donetsk. Mosca inoltre denuncia “il desiderio sfrenato dell’Occidente di infliggere una ‘sconfitta strategica’ alla Russia per mano dei burattini ucraini, che è pronto a sostenere insensatamente e senza limiti e che sta spingendo il regime di Kiev a passi sempre più sconsiderati, compresi atti di terrorismo, massicce violazioni del diritti umanitario internazionale e crimini di guerra”. Nella stessa nota, il ministero degli Esteri afferma che “gli attacchi terroristici di Kiev indicano la sua mancanza di volontà politica per la pace e la soluzione del conflitto attraverso mezzi diplomatici”.

In un post su Telegram, Pushilin ha detto che su Donetsk le forze ucraine hanno sparato sui civili colpi di artiglieria da 155 mm e 152 mm da due regioni a ovest della città, vicino alla linea del fronte. Il bilancio è di 27 morti e 25 feriti, tutti civili che facevano spese al mercato. Non ci sono stati commenti immediati da Kiev e il Washington Post non ha potuto verificare immediatamente le affermazioni.

Le immagini successive all’attacco mostravano corpi a terra. Parte di un edificio adiacente sono state gravemente danneggiate e l’area vicina è stata annerita dall’esplosione. Sono stati mostrati anche agenti del comitato investigativo russo mentre ispezionavano la scena e portavano via le vittime. Il ministero della Difesa russo ha definito la carneficina un “brutale attacco terroristico” e ha affermato che è stato effettuato con “armi fornite dall’Occidente”.