In totale, dall’inizio dei combattimenti nella regione di Kursk, le forze armate ucraine hanno perso 5.137 soldati dei 12mila inviati per l’invasione. Putin ha chiesto alle sue truppe i eliminare il nemico e non di ricacciarlo indietro

Solo nella giornata di ieri, venerdì 23 agosto, nella regione di Kursk, le forze armate ucraine hanno perso oltre 400 militari e 17 veicoli blindati, tra cui un carro armato, due veicoli corazzati, 14 veicoli corazzati da combattimento, due pezzi di artiglieria, un lanciatore MLRS, due mortai e dieci veicoli. Lo riporta la Tass che riferisce quanto affermato dal ministero della Difesa russo.

Sempre secondo il ministero russo, l’operazione per distruggere le formazioni ucraine e non per ricacciarle indietro, come chiesto dal presidente russo Vladimir Putin, è in pieno svolgimento e in totale, le forze armate ucraine hanno perso 5.137 militari, 69 carri armati, 27 veicoli da combattimento di fanteria, 55 veicoli corazzati da trasporto truppa, 350 veicoli corazzati da combattimento, 158 veicoli, 34 pezzi di artiglieria, cinque sistemi missilistici antiaerei, 11 lanciarazzi multipli, inclusi tre HIMARS e un MLRS, sei stazioni di guerra elettronica e quattro apparecchiature di ingegneria.

Il vice capo della direzione politico-militare principale delle forze armate della Federazione Russa e comandante delle forze speciali Akhmat, il maggiore generale Apty Alaudinov, ha affermato che le Forze Armate dell’Ucraina sono entrate nel territorio della regione di Kursk con circa 12mila militari, tra cui molti mercenari, la maggior parte dei quali sono stati eliminati, ha affermato Alaudinov.

Il maggiore generale ceceno, ha aggiunto che l’esercito russo ha impedito alle unità nemiche di attirare le forze in direzione di Kursk, e che le forze armate ucraine stanno facendo tutto il possibile per evitare che i propri militari vengano catturati portandoli in una zona sicura.

I militari russi, supportati dall’aviazione dell’esercito e dal fuoco dell’artiglieria, hanno respinto gli attacchi dei gruppi d’assalto ucraini in direzione degli insediamenti di Borki e Malaya Loknya ed hanno anche attacchi in direzione di Komarovka, Korenevo, Martynovka e Russkaya Konopelka.

Inoltre le truppe russe nella regione di Kursk hanno colpito gruppi di truppe e attrezzature ucraine vicino ad Apanasovka, Alexandria, Vishnevka, Guyevo, Mikhailovka, Lyubimovka, Malaya Loknya, Plekhovo, Snagost e Yuzhny.

Colpirti dalle bombe degli aerei russi e aree dove le riserve nemiche stavano ammassando personale ed equipaggiamento militare vicino ad Aleksandrovka, Bachevsk, Bunyakino, Vorozhba, Glukhov, Kamenka, Miropolye, Mogritza, Novaya Sloboda, Obody, Pervomayskoye, Pavlovka, Svessa, Seredina-Buda e Tolstodubovo nella confinante regione di Sumy.