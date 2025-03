Mosca: “Abbiamo abbattuto 7 nostri droni in volo verso impianti energetici ucraini per ordine di Putin”

A seguito dell’ordine del presidente russo Vladimir Putin di cessare temporaneamente gli attacchi contro gli impianti energetici ucraini, le forze di difesa aerea di Mosca hanno neutralizzato sette droni diretti contro impianti nella regione di Nikolaev, in Ucraina

Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. Lo riporta Ria Novosti. “Al momento della ricezione dell’ordine dal Comandante supremo in capo delle Forze armate della Federazione Russa di cessare temporaneamente gli attacchi alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina , c’erano sette droni d’attacco russi in aria, che prendevano di mira le strutture infrastrutturali energetiche ucraine legate al complesso militare-industriale, situate nella regione di Nikolaev. La difesa aerea russa ha ricevuto l’ordine di neutralizzare i droni, sei dei quali sono stati abbattuti dal sistema missilistico e di cannone di difesa aerea Pantsir e uno da un caccia delle Forze aerospaziali russe in servizio “, si legge nella dichiarazione.