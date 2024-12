Mosca: ancora nessun percorso per pace in Ucraina, ma solo paesi neutrali possono ospitare colloqui pace

“Nessun percorso per un processo di pace in Ucraina è ancora in vista a causa della posizione del regime di Kiev”

Lo ha detto ai media il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, secondo la Tass, aggiungendo che sono “parecchi” i paesi che hanno una posizione neutrale e che dialogano sia con Mosca sia con Kiev e che per questo potrebbero diventare “una piattaforma per i colloqui tra Russia e Ucraina”.

Peskov ha inoltre osservato che “La cosa principale è identificare il percorso di un tale processo di pace. Per ora, nessuna cosa del genere è in vista a causa della nota posizione del regime di Kiev”, ha detto oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda della stampa su altre proposte, oltre a quella della Slovacchia, per ospitare negoziati di pace.