L’FSB ha arrestato 3 agenti dell’intelligence militare ucraina in Crimea: tutti e tre hanno confessato di avere progettato attentati e di avere fornito informazioni a Kiev

Lo ha riferito il Centro per le pubbliche relazioni dell’FSB. “A Sebastopoli, un agente della direzione principale dell’intelligence del MOU, un cittadino russo, nato nel 1965, che ha seguito un addestramento sull’uso di mine esplosive e armi leggere in Ucraina, nonché un addestramento per identificare la sorveglianza esterna e i metodi segreti di comunicazione, è stato detenuto a Sebastopoli”, ha detto il dipartimento.

L’uomo ha fabbricato un ordigno esplosivo, che nel luglio 2024 è stato utilizzato per minare un gasdotto in Crimea. Un’altra bomba simile è stata trovata nella sua macchina.

Un cittadino della Moldavia, nato nel 1992, precedentemente condannato in Ucraina per furto, è stato arrestato a Kerch. Nell’aprile 2024 ha contattato via Internet un rappresentante dei servizi speciali ucraini e, su sue istruzioni, ha raccolto e trasmesso materiale fotografico e video con l’ubicazione delle attrezzature militari russe, delle posizioni di difesa aerea e delle infrastrutture di trasporto ed energetiche in Crimea. Inoltre, ha registrato le immagini dopo gli attacchi missilistici da parte delle forze armate ucraine.

L’arrestato ha fornito le coordinate del nascondiglio, in cui è stato trovato un ordigno ad alto potenziale esplosivo fatto in casa con 400 grammi di esplosivo. Si prevedeva di far saltare in aria la stazione di pompaggio dell’acqua che fornisce acqua a Kerch.

Anche il terzo detenuto è stato reclutato dalla Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa dell’Ucraina. Si tratta di un uomo originario di Sebastopoli, nato nel 1973, cittadino russo, che ha fornito ai servizi segreti ucraini dati sull’ubicazione delle strutture militari in Crimea, sugli indirizzi di residenza del personale militare russo di alto rango e sul tipo di trasporto utilizzato.

Successivamente il servizio stampa del dipartimento dell’FSB di Crimea RIA Novosti ha riferito che il tribunale ha arrestato tutti i detenuti.