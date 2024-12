Mosca. Arrestato l’autore dell’attentato al generale Kirillov: è un uzbeko di 29 anni arruolato da servizi segreti di Kiev

Il sospettato dell’omicidio del generale Igor Kirillov e del suo assistente Ilya Polikarpov, è stato arrestato nel villaggio di Chernoye, distretto di Balashikha, nella regione di Mosca

Lo ha riferito il Centro per le pubbliche relazioni dell’FSB, è “Un cittadino della Repubblica dell’Uzbekistan, nato nel 1995, reclutato dai servizi speciali ucraini, accusato di aver fatto esplodere un ordigno esplosivo improvvisato”, si legge nella nota. Lo riporta Ria Novosti. L’uomo sarebbe stato individuati tramite le telecamere di sorveglianza che hanno registrato un paio di auto sospette nei pressi della scena del crimine.

Secondo quanto riferito dall’FSB, l’attentatore ha noleggiato un’auto in car sharing e vi ha installato una telecamera Wi-Fi, il cui filmato è stato trasmesso agli organizzatori dell’attacco terroristico a Dnepropetrovsk, poi ha aspettato che le vittime uscissero in strada ed ha fatto esplodere una bomba a distanza. All’attentatore sono stati promessi 100mila dollari e un viaggio in uno dei paesi dell’UE. L’FSB ha sottolineato che “Gli agenti dei servizi speciali ucraini coinvolti nell’organizzazione dell’attacco terroristico verranno trovati e riceveranno una meritata punizione”.

L’attentato che ha ucciso il tenente generale Kirillov, e il suo assistente, il maggiore Ilya Polikarpov, è avvenuto martedì 17 dicembre, intorno alle 6:00, nel cortile di un edificio residenziale in Ryazansky Avenue a Mosca.

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha detto di “non avere dubbi” in merito ai “mandanti” dell’omicidio del generale Igor Kirillov capo della divisione di armi chimiche dell’esercito russo. “La nostra indagine stabilirà sicuramente tutti i dettagli ma non ho dubbi su chi stato l’autore e chi sia stato il mandante”, ha affermato alla radio Sputnik.