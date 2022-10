Mosca: “attacco a Sebastopoli è opera di Kiev e inglesi, solo una nave danneggiata”, sospeso accordo sul grano

Sospeso l’accordo sul grano, che significa ancora grossi guai per l’Unione Europea a cui diverse navi di grano ucraino sono giunte nei mesi in cui l’accordo è stato in funzione. Per la Russia inoltre ci sono i militari della della Royal Navy britannica dietro gli ordigni contro il gasdotto Nord Stream nel Mar Baltico. Peggiorano ancora i rapporti tra Russia e Londra, pilastro della NATO

Nel video, droni cadono in mare abbattuti dalla contraerea russa a Sebastopoli. Sarebbe filmato di oggi.

Diverse esplosioni, pare frutto di un attacco con droni, si sono udite oggi nel porto di Sebastopoli. Secondo fonti ucraine 4 navi sarebbero rimaste danneggiate, tra cui anche la fregata lanciamissili “Admiral Makarov”. Secondo i russi però, solo una nave, una ben più modesta dragamine, è rimasta lievemente danneggiata. Una fonte del ministero ucraino ha anche pubblicato sul suo account Twitter fotografie in cui si possono vedere in lontananza colonne di fumo nero.

Ancora una volta un “annuncio”, ancora una volta una “ritrattazione” con cui smentire le responsabilità dell’attacco. Il modus operandi ricorda fin troppo bene quello effettuato da Kiev riguardo al camion bomba del ponte di Crimea, motivo scatenante della pioggia di missili su tutte le infrastrutture energetiche ucraine che continua fino a questi giorni. Viene dunque da chiedersi la reazione di Mosca a questo punto, che potrebbe decidere di alzare ancora l’asticella della violenza in Ucraina come rappresaglia a quello che definisce “atto terroristico”.

Per gli ucraini, le “esplosioni” registrate nella baia di Sebastopoli sono dovute alla “negligenza” russa. È questa la versione riferita su Twitter da Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell’Interno di Kiev: le esplosioni sono state “causate da una manipolazione negligente degli esplosivi e ci sono state esplosioni in quattro navi da guerra russe nella baia”, ha scritto.

Mosca però accusa duramente e senza dubbio: il ministero della Difesa russo ha riferito ufficialmente che sono stati droni ucraini ad attaccare le navi della flotta del Mar Nero. L’attacco inoltre è stato preparato nella regione di Nikolayev con l’aiuto di militari inglesi e, nell’incursione, è stato “lievemente danneggiato” solo un dragamine.

“La preparazione di questo atto terroristico e l’addestramento del personale militare del 73° Centro speciale per le operazioni marittime ucraino sono stati effettuati sotto la guida di specialisti britannici situati nella città di Ochakov, nella regione di Mykolaiv in Ucraina”, ha sostenuto, attraverso un portavoce, il ministero della Difesa russo.

Il Cremlino ha inoltre accusato Londra di essere dietro il sabotaggio dei gasdotti NordStream.

“A quanto risulta, rappresentanti della Marina britannica hanno preso parte alla pianificazione, al supporto e all’attuazione di un atto terroristico nel Mar Baltico il 26 settembre di quest’anno per indebolire i gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2”, ha detto ancora il portavoce del Ministero della Difesa russo.

Infine, secondo Mosca, le navi della flotta russa del Mar Nero attaccate dai droni ucraini sono quelle coinvolte nel garantire la sicurezza del “corridoio del grano”. E proprio per questo motivo, Mosca ha deciso di sospendere la partecipazione all’accordo sul grano. Ad annunciarlo il ministero della Difesa russo.

L’accordo sul grano ucraino, con la mediazione di Ankara, ha finora permesso a UE e Paesi poveri – africani in particolare – di approvvigionarsi di grano. Diverse inoltre le lamentele di Mosca, nel tempo, circa il fatto che la maggior parte dei carichi partiti dai porti ucraini era diretta in Paesi dell’UE più che nei paesi poveri in cui il grano ucraino si traduce in una risposta concreta all’emergenza alimentare.

Una notizia che evidentemente punta a mettere in difficoltà l’UE che del grano ucraino ha bisogno, oltre che far ricadere su NATO e Kiev le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento delle nazioni povere che del grano ucraino hanno disperatamente bisogno.