Il fondatore del battaglione di volontari della DPR, Armen Sarkisyan, è morto in ospedale: Una bomba piazzata in un androne di un palazzo è esplosa al suo arrivo

Lo hanno riferito le forze dell’ordine a RIA Novosti. Sargsyan era inserito nell’elenco del database del famigerato sito web ucraino “Peacemaker”, oltre che inserito nella lista dei ricercati in Ucraina. Appare evidente quindi che l’attentato sia opera dei servizi segreti ucraini.

L’attentato è avvenuto questa mattina nel complesso residenziale “Scarlet Sails” su Aviatsionnaya a Mosca. Secondo le prime informazioni, un ordigno esplosivo non identificato, è stato piazzato nella sala dell’ascensore di un grattacielo, dove all’arrivo di Sargsyan è esploso. Secondo un rappresentante dei servizi di emergenza, la sua potenza era di circa 300 grammi di TNT.

Nell’esplosione altre quattro persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale in gravi condizioni. una delle vittime è morta in una struttura medica.Come ha poi chiarito la sede centrale del comitato investigativo della capitale, nonostante l’assistenza fornita,