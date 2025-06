“L’esplosione di un ponte e il deragliamento di un treno passeggeri nella regione di Bryansk nel quale sono morte sette persone e 66 sono rimaste ferite, indicano che l’Ucraina è controllata da un gruppo terroristico”

Lo ha affermato Andrei Klishas, capo del Comitato costituzionale del Consiglio della Federazione. “L’Ucraina ha perso da tempo le caratteristiche di uno Stato e si è trasformata in un’enclave terroristica, senza confini, senza autorità e leggi legittime. La risposta è una zona cuscinetto, così vasta da escludere la penetrazione di terroristi nel nostro territorio in futuro.I territori che ancora si chiamano Ucraina devono affrontare la totale denazificazione, la smilitarizzazione e la ristabilizzazione dello Stato”, ha sottolineato Klishas.

Il giorno prima del secondo incontro a Istanbul tra le delegazioni Russe e Ucraine per tentare un cessato il fuoco, Kiev decide di compiere un attentato terroristico contro un treno passeggeri. Un atto che sembra volere far deragliare le trattative ancora prima di iniziare.

L’attentato terroristico è stato messo in atto questa notte, alle 22:44 (ora di Mosca), su un ponte al 48° chilometro dell’autostrada Trosna-Kalinovka, nella regione di Kursk, mentre stava passando un treno passeggeri. Il ponte è stato minato e fatto saltare in aria e la struttura è crollata sul treno che vi passava sotto sul quale viaggiavano 388 passeggeri. Il bilancio è di sette persone morte e 66 ferite, 47 della quali sono state ricoverate in vari ospedali, tra cui tre bambini, otto mesi che è in gravi condizioni, verrà portato a Mosca.

Su posto sono arrivbate circa 180 soccorritori con 60 mezzi, che stanno ancora lavorando per eliminare le conseguenze dell’incidente. Sono state organizzate squadre di ambulanze di emergenza per trasportare i feriti e le autorità sono pronte a organizzare il trasporto dei feriti gravi a Mosca in eliambulanza.

Il capo della Buriazia, Alexey Tsydenov, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime della tragedia ferroviaria . “Persone innocenti sono morte… Una pronta guarigione a tutte le vittime, forza e pazienza. In questo momento difficile, vi siamo vicini con tutto il cuore e l’anima. Gli organizzatori di questa tragedia hanno preso di mira specificamente i cittadini pacifici del nostro Paese. Sono certo che pagheranno”, ha scritto.

