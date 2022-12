Mosca avverte: “Con il price cap l’Unione Europea rimarrà senza gas, decisione politica boomerang”

L’introduzione di un tetto massimo al prezzo del gas può portare a un deficit di gas in Europa secondo il vice premier russo

“Per quanto riguarda il tetto di prezzo introdotto, riteniamo che questa sia un’altra decisione politica, assolutamente non economica. I nostri colleghi stanno calpestando due volte lo stesso rastrello”, ha detto ai giornalisti il vice primo ministro russo Alexander Novak, sottolineando come il price cap potrebbe essere l’ennesimo boomerang per l’economia europea che ora rischia di subire un “deficit nelle forniture”, insomma, di restare senza gas.

“A tal proposito, il presidente della Russia Vladimir Putin ne ha parlato durante la Russian Energy Week, citando Milton Friedman, il premio Nobel, secondo cui ‘se vuoi creare una carenza di pomodori, introduci un prezzo massimo’. – ha detto Novak – Se i nostri colleghi vogliono che il gas in Europa venga dirottato verso altri mercati, allora introducano dei massimali, poi vedremo come si evolve la situazione. C’è molta incertezza”.