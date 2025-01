Il vicepresidente della commissione Difesa della Duma russa, Aleksei Zhuravlev, ha. invitato i politici lituani a “tenere a freno la lingua” precisando che l’esercito di Vilnius non potrebbe resistere a uno scontro con la Russia nemmeno per una giornata

Aleksei Zhuravlev (in foto) ha anche aggiunto che “i Paesi baltici dovrebbero appartenere alla Russia”. I toni duri del vicepresidente della commissione Difesa della Duma russa, sono una reazione all’indignazione del presidente lituano, Gitanas Nauseda, per la decisione delle autorità dell’enclave russa di Kaliningrad di dare un nuovo nome al locale museo dedicato al poeta lituano Kristijonas Donelaitis.

Zhuravlev ha aggiunto che Vilnius sarebbe di diritto russa in quanto già parte dell’impero zarista, sottolineando che il varco di Suwalki, ossia la striscia di territorio che separa la Bielorussia da Kaliningrad, potrebbe essere utile per la Russia per rendere più comode le linee di rifornimento nell’oblast di Kaliningrad. Da qui la precisazione che l’esercito della Lituania non potrebbe resistere a uno scontro con la Russia nemmeno per una giornata.