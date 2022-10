Mosca avverte Parigi, Londra e Ankara: “Temiamo che Kiev usi una bomba sporca in Ucraina”

Una “bomba sporca” è una bomba che usa l’esplosione creata da normale esplosivo per spargere in una vasta area materiale radiattivo in modo da infettare, uccidere e causare vari danni da ridioattività

Il Ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha lanciato oggi l’allarme circa il rischio che Kiev possa usare una “bomba sporca” in Ucraina. Shoigu ne ha parlato stamani telefonicamente con i suoi omologhi britannici, francesi e turchi, Ben Wallace, Sebastien Lecornu e Hulusi Akar. A renderlo noto l’agenzia russa Tass.

"La Russia teme possibili provocazioni con l'uso di una bomba sporca in Ucraina" ha detto Shoigu.

Del rischio che in Ucraina venissero usate armi simili ne aveva parlato anche la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, che in precedenza ha affermato che Kiev voleva usare la centrale nucleare di Zaporozhye come bomba sporca.