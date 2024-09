Mosca avverte Usa e Uk: “La nostra risposta a uso missili a lungo in Russia sarà brutale”

Per Putin la risposta sarà “appropriata”, per Medvedev, Kiev sarà ridotta a “un gigantesco luogo fuso” e se non bastasse per il viceministro degli Esteri russo Ryabkov la risposta ai missili in territorio di Mosca “sarà brutale”

Dunque la risposta della Russia ad un eventuale via libera degli Usa a Kiev per colpire con missili a lungo raggio in profondità nel territorio russo, a Mosca sembra mettere tutti d’accordo e questo fa presagire che questa volta non si tratta solo di parole. L’ultimo avvertimento, ma sarebbe meglio definirlo minaccia, è stato lanciato dal viceministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov che ha parlato di risposta “brutale”, precisando che la decisione è già stata presa. Lo riporta la Tass.

Ryabkov commentando l’ipotesi dell’uso di missili a lungo raggio occidentali ha detto: “Gli avversari a Washington, Londra e in altri luoghi sottovalutano chiaramente il grado di pericolo del gioco che continuano a giocare”, ha detto il vice ministro degli Esteri russo.

Se gli Stati Uniti daranno a Kiev carta bianca per colpire con armi a lungo raggio in profondità nel territorio russo, la risposta di Mosca sarà brutale, ha detto ai giornalisti Sergey Ryabkov.

“Il presidente russo ha detto tutto su questo argomento. La decisione [di consentire a Kiev di colpire] è stata presa e l’opzione è stata concesse ai sudditi di Kiev. Pertanto, risponderemo in modo brutale. C’è il serio rischio che gli avversari a Washington, Londra e in altri luoghi stanno sottovalutando il grado di pericolo del gioco che continuano a giocare”, ha detto Ryabkov.

Come ha detto in precedenza il viceministro alla TASS a margine del vertice sui media dei BRICS, la Russia sa che l’Occidente ha già preso decisioni sugli attacchi in profondità nel territorio russo e ha trasmesso i segnali corrispondenti a Kiev.

Il presidente russo Vladimir Putin ha spiegato che l’Ucraina non è in grado di colpire in profondità il territorio russo senza l’aiuto dell’Occidente, poiché per farlo ha bisogno dell’intelligence dei satelliti e delle missioni di volo. Il leader russo ha anche osservato che i paesi della NATO non stanno semplicemente discutendo del possibile utilizzo da parte di Kiev delle armi occidentali a lungo raggio, ma stanno essenzialmente decidendo se impegnarsi direttamente nel conflitto ucraino. Putin ha detto che Mosca prenderà le decisioni in base alle minacce che si presenteranno per la Federazione Russa.