Mosca: “Bakhmut è un buco nero per truppe Kiev, sua liberazione permetterà avanzata truppe russe”

La situazione di Bakhmut è ormai disperata per gli ucraini e lo dicono tutti, da Occidente a Mosca, ma Kiev dice di voler resistere, con Zelensky che ha ordinato di rafforzare la difesa della città, mentre comunque si registra la ritirata di diverse unità ucraine

Strade di Bakhmut

La città di Bakhmut, chiamata Artyomovsk in Russia, si è trasformata in un vero e proprio “buco nero”. A dirlo oggi Yan Gagin, consigliere del capo ad interim della Repubblica popolare di Donetsk, secondo cui: “Zelensky l’ha definita a lungo una città fortezza, la cui perdita, in linea di principio, equivarrebbe alla perdita della linea del fronte. Questa città-fortezza si è ora trasformata in un buco nero che risucchia le truppe nemiche.”

Un veicolo corazzato BMP-1 ucraino tenta di scappare dai colpi di artiglieria della Wagner a Bakhmut, esito sconosciuto

Bakhmut si trova nella parte controllata da Kiev del Donetsk e sono ancora in corso feroci battaglie per la città, portate avanti per Mosca dalla compagnia militare privata Wagner di Prigozhin. Secondo le ultime notizie, le forze russe hanno ormai tagliato o preso sotto controllo tutte le strade asfaltate della città, con la conseguenza che le truppe ucraine possono usare solo i sentieri sterrati e fangosi per la consegna dei rifornimenti alle truppe ucraine in città. Questo ha un costo importante: spesso il fango fa impantanare i mezzi militari che diventano facile bersaglio dell’artiglieria russa.

Strade di fango che usano le truppe ucraine, si notino le carcasse dei mezzi distrutti dalle forze russe

Che la conquista della città sia ormai vicina è evidente dal fatto che oggi anche il Ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha reso dichiarazioni, cosa rara per il ministro che difficilmente si sbilancia e parla prima di aver conseguito un risultato. Secondo Shoigu la presa di Bakhmut aiuterà le truppe russe a continuare la loro avanzata nelle difese dell’esercito ucraino durante l’operazione militare speciale.

Soldati a Bakhmut

“La liberazione di Artyomovsk – chiamata Bakhmut in Ucraina – continua. – dice Shoigu – Questa città è un’importante linea di difesa per le truppe ucraine nel Donbass. Il suo controllo aiuterà a sviluppare un’ulteriore offensiva in profondità nelle difese dell’esercito ucraino”, ha dichiarato letteralmente il Ministro russo.