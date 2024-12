“Tra gli altri obiettivi degli attacchi di ieri, non sono misure una tantum, ma sistematici, l’esercito russo ha colpito una stazione della CIA a Kiev e componenti militari dei servizi segreti della NATO”

Lo ha detto alla TASS Alexander Stepanov, direttore del programma presso l’Accademia di scienze politiche russe, aggiungendo che gli attacchi sono sforzi sistematici volti a spazzare via gradualmente le capacità militari dell’Ucraina. “Gli attacchi di ritorsione non sono una misura improvvisa e una tantum, ma piuttosto sforzi sistematici per annientare gradualmente le capacità militari e i centri di controllo dell’ala terroristica internazionale, conosciuta anche come il regime criminale di Kiev”, ha affermato l’esperto militare, che è anche un senior ricercatore presso l’Istituto di Studi Latinoamericani dell’Accademia Russa delle Scienze..

Stepanov ha precisato che “I rapporti disponibili indicano che, oltre agli impianti energetici, sono stati colpiti componenti militari dei servizi segreti della NATO, tra cui una base del gruppo speciale “Alpha” del SBU (Servizio di sicurezza ucraino – TASS) e una stazione della CIA presso l’Holiday Inn” .