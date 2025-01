Le forze russe hanno attaccato e colpito due volte lo stabilimento della Motor Sich, di Zaporozhye, nella zona controllata dalle forze armate ucraine, che sviluppa, produce, ripara e fornisce assistenza per motori a turbina a gas per l’aviazione e unità a turbina a gas industriali

Lo ha detto a RIA Novosti il ​​coordinatore russo di Nikolaev, Sergei Lebedev, secondo cui le esplosioni sarebbero state due. Nella prima mattinata di oggi i media ucraini hanno scritto che a Zaporozhye si sono verificate esplosioni. Le autorità locali hanno segnalato la parziale distruzione dell’edificio amministrativo di uno degli impianti industriali. dell’impresa Motor Sich, che sviluppa, produce, ripara e fornisce assistenza per motori a turbina a gas per l’aviazione e unità a turbina a gas industriali. L’azienda nel novembre 2022 è passata sotto il controllo statale e ora, secondo quanto riferito, è controllata dal Ministero della Difesa ucraino. È stato riferito che i motori degli aerei e i componenti dei droni per le forze armate ucraine vengono ora assemblati e immagazzinati lì.

In precedenza, il canale Telegram “Cronaca militare” aveva riferito che le truppe russe avevano attaccato lo stabilimento Iskra a Zaporozhye, dove le forze armate ucraine mantengono i sistemi missilistici a lancio multiplo HIMARS di fabbricazione statunitense. Gli attacchi sarebbero stati effettuati da due missili Iskander. Dopo l’impatto è scoppiato un incendio sul territorio delle officine dell’impresa industriale e anche l’edificio amministrativo è parzialmente crollato.