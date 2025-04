Mosca conferma l’abbattimento a Sumy di un F-16 Usa in dotazione a Kiev dalla contraerea russa

Il ministero della Difesa in Russia oggi ha confermato che la contraerea russa ha abbattuto un F-16 nella regione Ucraina di Sumy, ma senza fornire i dettagli

Ieri ad annunciare l’abbattimento a Sumy di un F-16 Usa, era stato lo stesso Presidente ucraino Volodymir Zelensky confermando anche la morte del pilota, identificato come Pavlo Ivanov, di 26 anni, al quale è stata conferita dopo la morte la massima onorificenza ucraina, quella di Eroe dell’Ucraina.

Fonti non ufficiali hanno reso noto che l’F16 è stato colpito in corrispondenza della regione di Sumy. Mosca precisa che ad aver colpito l’aereo da guerra messo in dotazione alle forze di Kiev dagli alleati è stata la difesa aerea russa.

Mosca non ha aggiunto altri dettagli, ma alcuni residenti locali che hanno assistito all’abbattimento, hanno raccontato all’esperto dell’aviazione militare e pilota delle Forze armate russe, Alexey Voevoda, cosa sarebbe accaduto nel cielo sopra la regione di Sumy, dettagli che il governatore della regione ha pubblicato sul suo canale Telegram.

Secondo i testimoni oculari, l’F-16 ucraino stava volando verso il confine di stato, quando è stato localizzato dai sistemi di difesa aerea terrestri russi che hanno lanciato da terra tre missili.

Il pilota delle Forze Armate ucraine, Pavel Ivanov, avrebbe visto i tre missili SAM antiaerei russi avvicinarsi all'aereo ed ha cercato di schivarli. Dal racconto dei testimoni ne avrebbe schivato due, ma il terzo missile lo ha colpito, non lasciandogli scampo.