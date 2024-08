L’esercito russo ha liberato gli insediamenti di Vodyanoye , Zolotaya Niva, Storozhevoe e di Novoselovka Pervaya nella Repubblica popolare di Donetsk. Kiev ordina l’evacuazione da diverse località : “Via bambini e genitori, russi bombardano Donetsk ogni giorno”

“Le truppe russe hanno sconfitto l’esercito ucraino che ha perso 95 militari e due depositi di munizioni, e hanno occupato posizioni più vantaggiose, conquistando gli insediamenti di Vodyanoye , Zolotaya Niva e Storozhevoe nella Repubblica popolare di Donetsk”, oltre al villaggio di Novoselovka Pervaya che ha permesso alle forze russe di espandere considerevolmente la zona di controllo sull’importante nodo logistico ucraino strategicamente importante nella zona di Pokrovskoye. Lo ha detto alla TASS il Ministero della Difesa russo.

In considerazione dell’avanzata russa, òe autorità ucraine hanno ordinato l’evacuazione di bambini e genitori in diverse località nella regione del Donetsk, nell’est del Paese. “Il nemico sta bombardando le città e i villaggi di queste comunità ogni giorno, quindi è stato deciso di evacuare i bambini con i loro genitori o altri rappresentanti legali”, ha affermato il governatore di Donetsk Vadym Filashkin, elencando le città e i villaggi situati nelle direzioni in cui la Russia ha affermato di aver guadagnato terreno.

I residenti della città di Novgorodovka e di diversi villaggi circostanti, nonché dei villaggi Poltavka e Ostrovskoye saranno soggetti all’evacuazione obbligatoria. Le autorità ucraine pianificano di evacuare circa 750 bambini e le loro famiglie da più di dieci insediamenti nella parte controllata da Kiev della Repubblica popolare di Donetsk (DPR) verso quelli che chiamano luoghi più sicuri, ha spiegato Vadim Filashkin, capo dell’amministrazione militare ucraina della Repubblica popolare di Donetsk. parte controllata del DPR. Lo ha scritto Vadym Filashkin, sul suo canale Telegram.

Le autorità ucraine stanno evacuando le persone dagli insediamenti nei territori controllati da Kiev per “considerazioni di sicurezza”. Così, alll’evacuazione forzata da Toretsk, nella parte della DPR controllata da Kiev è iniziata a fine di giugno. Inolte i residenti vengono evacuati anche gli insediamenti nelle regioni di Kharkov e Sumy, al confine con la Russia.

Secondo il Ministero della Difesa russo, le forze armate ucraine nelle ultime 24 ore il nemico hanno perso 365 militari, un carro armato, due veicoli corazzati M113, 11 veicoli, un cannone D-20 da 152 mm, tre obici D-30 da 122 mm, un cannone da 105 M119 da mm, un cannone anticarro Rapira da 100 mm, un sistema di controbatteria Zoopark e una stazione di guerra elettronica Anklav-N. È stato distrutto anche un deposito di armi missilistiche e di artiglieria. Inoltre “I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto un Su-27 dell’aeronautica ucraina”, ha affermato il ministero.