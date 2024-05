Mosca smentisce di voler avanzare in tutta la regione di Kharkiv e occupare la seconda città del Paese, le sue truppe hanno conquistato un altro villaggio nell’oblast nord-orientale e continuano a martellare il capoluogo con bombe e missili quasi quotidiani causando morti e feriti

Lo ha riferito l’amministrazione regionale ucraina aggiungendo che l”ultimo attacco, in ordine di tempo, ha ucciso cinque persone in un’area ricreativa del distretto di Malodanyliv e fra queste purtroppo anche una donna in gravidanza. Nella zona di Kharkiv, ormai da un mese obiettivo principale dell’offensiva russa, almeno sedici persone sono rimaste ferite, alcuni in modo piuttosto grave.

Gli attacchi incessanti puntano a fiaccare ulteriormente il morale degli abitanti e a svuotare il più possibile la città. Altre due persone sono invece state uccise dal fuoco di artiglieria nella zona di Kupiansk, una settantina di chilometri a est della metropoli, dove i combattimenti non si sono mai fermati in questi due anni e tre mesi di conflitto.

Le forze russe hanno colpito anche 13 comunità nell’oblast nord-orientale di Sumy con 43 attacchi separati, ferendo una persona. Lo ha riferito l’amministrazione regionale il 19 maggio. Sono state registrate almeno 236 esplosioni. Sono state prese di mira le comunità di Khotin, Yunakivka, Bilopillia, Myropillia, Krasnopillia, Velyka Pysarivka, Nova Sloboda, Druzhba, Svesa, Hlukhiv, Shalyhyne, Esman e Seredyna-Buda. Secondo quanto riferito, un uomo della comunità di Khotin è rimasto ferito a causa del bombardamento.

Per tutta la giornata di ieri, le truppe russe hanno attaccato le comunità di confine con mortai, mine, artiglieria, lanciagranate e attacchi di droni. La città di Bilopillia, con una popolazione prebellica di circa 15.600 residenti, è stata teatro della maggior parte degli attacchi segnalati, con 68 esplosioni registrate nell’area. La comunità si trova a soli otto chilometri a sud del confine tra Ucraina e Russia.

Il Ministero della Difesa russo, nell’aggiornamento del bollettino quotidiano, ha riferito che nelle ultime 24 ore le difese aeree russe hanno abbattuto 104 droni ucraini, 12 missili ATACMS e quattro bombe Hammer: “Le difese aeree hanno abbattuto 103 droni, tra cui 62 droni ad ala fissa distrutti durante la notte sul territorio della Russia, un missile tattico Tochka-U, 12 missili tattici-operativi ATACMS prodotti dagli Stati Uniti, quattro aerei guidati Hammer di fabbricazione francese bombe, due missili anti-radar HARM di fabbricazione statunitense e nove razzi HIMARS di fabbricazione statunitense”.

L’Ucraina invece ha rivendicato di aver affondato un dragamine russo Kovrovets che era ancorato nel porto di Sebastopoli, in Crimea, versione subito smentita da Mosca, secondo cui l’attacco delle forze ucraine non ha causato né danni alla nave né vittime e come riportato sopra, il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev, ha sostenuto che l’attacco è stato respinto grazie ai sistemi di difesa russi.

Inoltre, sempre secondo il Ministero della Difesa, nelle ultime 24 ore le forze russe hanno anche colpito concentrazioni di soldati e attrezzature ucraine in 112 aree, interrompendo le forniture di munizioni alle forze ucraine a Volchansk .Il Ministero della Difesa russo ha anche affermato che le unità del gruppo tattico russo Nord hanno liberato il villaggio di Staritsa e continuano ad avanzare più in profondità nella difesa del nemico.

Il deputato Viktor Vodolatsky ha affermato che la liberazione del villaggio di Staritsa consentirà di ridurre al minimo e poi eliminare completamente la minaccia dei bombardamenti per la regione di Belgorod. Le forze russe, liberando l’insediamento di Staritsa nella regione di Kharkov, hanno tagliato completamente le forniture di munizioni e riserve alle truppe ucraine nella città di Volchansk, ha detto alla TASS il deputato della Duma di Stato Viktor Vodolatsky.

“La liberazione del villaggio di Staritsa ha un importante significato militare e tattico perché blocchiamo completamente la fornitura di riserve e munizioni alla restante parte di Volchansk bloccando le strade da nord. E, cosa più importante, stiamo sviluppando un’offensiva contro gli insediamenti da cui, secondo recenti rapporti, viene bombardata la regione di Belgorod”, ha detto. Infine Vodolatsky ha detto che i civili che vivono nella regione di Kharkov aspettano l’esercito russo per “liberarsi dai nazisti” il più presto possibile.