Mosca: “da oggi navi verso Ucraina considerate militari”. Usa: “Russia potrebbe attaccare le navi civili in Mar Nero”

“Da oggi 20 luglio tutte le navi che navigano nel Mar Nero verso i porti ucraini saranno considerate potenziali vettori di carichi militari”

Lo ha detto il ministero della Difesa russo, citato da Ria Novosti, aggiungendo che i Paesi di bandiera di tali navi saranno considerati coinvolti nel conflitto ucraino come alleati di Kiev.

Inoltre – dice il ministero – diverse zone nelle parti Nord-Ovest e Sud-Est delle acque internazionali del Mar Nero sono state dichiarate temporaneamente pericolose per la navigazione. Sono stati emessi avvisi informativi sulla revoca delle garanzie di sicurezza ai mezzi che viaggiano verso i porti ucraini.

Dopo questa dichiarazione, gli Stati Uniti mostrano preoccupazione: la Russia potrebbe attaccare le navi civili in Mar Nero per poi incolpare Kiev . A dirlo è un alto dirigente della Casa Bianca, secondo cui la Russia sta prendendo in considerazione l’ipotesi di attaccare le navi civili che trasportano grano dall’Ucraina sul Mar Nero per poi incolpare le forze ucraine.

Inoltre il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Adam Hodg ha detto alla Afp che “L’esercito russo potrebbe espandere i suoi attacchi ai servizi cerealicoli ucraini per includere attacchi contro navi civili, uno sforzo coordinato per giustificare qualsiasi attacco contro navi civili nel Mar Nero e dare la colpa all’Ucraina per questi attacchi”.