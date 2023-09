Mosca diffonde un secondo video del comandante Sokolov e smentisce definitivamente le fake news di Kiev

Mosca ha diffuso un secondo video dell’ammiraglio Viktor Sokolov, comandante della flotta russa del Mar Nero, smentendo definitivamente la propaganda ucraina

Anche ieri dopo che l’ammiraglio Sokolov era apparso in un video in conferenza stampa congiunta con in vertici militari russi, gli ucraini hanno ribadito di avere dubbi che nell’attacco a Sebastopoli della scorsa settimana, l’ammiraglio fosse rimasto vivo. Oggi Mosca mette fine alle fake news ucraine pubblicando un video con in’intervista al sito militare russo Zvezda, dove Sokolov, vestito in uniforme, afferma che “la flotta del Mar Nero svolge i compiti stabiliti dal comando con sicurezza e successo”.