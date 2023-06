Mosca distrugge i Bradley e gli Usa daranno a Kiev munizioni all’uranio impoverito. Putin: “Ne abbiamo anche noi e molti”

I russi hanno decimato i loro carri Bradley donati a Kiev e per potenziarli invieranno i proiettili all’uranio impoverito. La reazione di Putin non si è fatta attendere: “anche noi abbiamo questi proiettili e ci riserviamo di utilizzarli”

Un’escalation che era prevedibilissima, che sta portando il conflitto oltre i confini dell’Ucraina, diritto verso la terza guerra mondiale. Prima hanno inviato i carri armati, i migliori costruiti dall’Occidente, i Leopard2 tedeschi e i Bradley americani, poi come aveva anticipato il vice presidente russo Medvedev, “bruciano esattamente come tutti gli altri mezzi” . Uno smacco difficile da digerire e così gli Stati Uniti, hanno deciso che questi carri per difendersi vanno potenziati ed hanno annunciato che forniranno all’Ucraina i proiettili all’uranio impoverito. A darne notizia è il Wall Street Journal che cita un funzionario statunitense.

Le munizioni all’uranio impoverito sono state oggetto di violenti dibattiti in tutto il mondo, ormai è consolidato che le polveri sprigionate sparse nell’aria, provocano tumori e l’inquinamento delle zone dove vengono utilizzati. Preoccupazioni e critiche per gli effetti che comportano sulla salute e sull’ambiente sollevate anche negli Stati Uniti, ma nonostante le ricadute soprattutto sulla popolazione residente, dopo settimane di dibattito interno all’amministrazione Biden, è arrivato l’Ok per equipaggiare i carri armati Abrams che gli Stati Uniti già forniscono a Kiev con questi proiettili, in grado di penetrare la corazza dei carri armati russi.

Inevitabile è arrivata la risposta del presidente Vladimir Putin, che ha commentato l’indiscrezione lanciata dal Wall Street Journal, dichiarando che anche la Russia dispone di proiettili del genere, riservandosi il diritto di impiegarli se saranno usati da Kiev. “Abbiamo molte di queste munizioni, con uranio impoverito, e se loro (le forze armate dell’Ucraina ndr) dovessero usarle, ci riserviamo il diritto di usare le stesse munizioni”, ha detto Putin citato dall’agenzia Tass. Il capo del Cremlino ha aggiunto, durante un incontro con i corrispondenti di guerra, che Mosca possiede enormi quantità d munizioni all’uranio impoverito che finora non ha mai utilizzato.