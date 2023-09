Mosca: “Distrutto a Zaporizhzhia un tank Leopard con a bordo soldati tedeschi”

Le forze armate russe hanno distrutto un carro armato Leopard nella zona di Zaporizhzhia in Ucraina con a bordo un equipaggio interamente tedesco

Lo ha detto a Ria Novosti il comandante di un gruppo di ricognizione operante in direzione Zaporizhzhia con il nominativo Legend. “Quando abbiamo distrutto il loro Leopard, ci siamo spostati verso il mezzo bruciato e abbiamo scoperto che l’autista del carro armato era gravemente ferito e gli altri erano morti. Il ferito quando si è svegliato e ci ha visto, ha cominciato a gridare “nicht shiessen” (non sparate in lingua tedesca)”, ha detto il comandante del gruppo.

La notizia potrebbe avere ripercussioni non indifferenti, un carro armato Leopard fornito all’Ucraina dalla Germania, con un equipaggio formato da militari della Bundeswehr, potrebbe significare che la Germania oltre ai mezzi stia fornendo anche uomini, il che significherebbe il coinvolgimento diretto di un Paese Nato nella guerra.