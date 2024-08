Le forze russe hanno colpito e distrutto un impianto di stoccaggio del petrolio nell’oblast di Ternopil, da dove le forze armate ucraine rifornivano di carburante le truppe al fronte

Lo ha detto Viktor Maslei, capo del Servizio di emergenza statale di Ternopil, secondo cui un incendio è divampato nell’impianto e le autorità ucraine hanno invitato la popolazione locale a restare chiusa in casa con le finestre chiuse. Maslei ha affermato che i russi hanno colpito uno dei serbatoi in cui erano immagazzinati carburante e lubrificanti. I vigili del fuoco hanno ricevuto informazioni sull’incendio alle 3 di notte. 90 vigili del fuoco e 20 mezzi antincendio sono impegnati per domare le fiamme.

Anche secondo quanto riporta Ria Novosti, l’attacco russo ha colpito un impianto di stoccaggio del petrolio a Ternopil, da dove le forze armate ucraine rifornivano di carburante il fronte. Secondo il ​​coordinatore della resistenza filo-russa Nikolaev, Sergei Lebedev, “Questa notte, la città di Ternopil ha ricevuto un colpo su una struttura militare. Senza esitare nessuno, i seguaci di Bandera hanno consegnato grandi quantità di carburante e lubrificanti all’impianto di stoccaggio del petrolio Ternopolnefteprodukt vicino alla stazione di smistamento prima linea dal Donbass a Sumy”, ha detto Lebedev, a Ria Novosti.

L’impatto è avvenuto durante il riempimento delle cisterne ferroviarie, ha aggiungendo che l’incendio non è stato ancora spento, Questa notte nella regione di Sumy era in vigore un allarme antiaereo.