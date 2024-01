Mosca: “Distrutto sistema di difesa aerea SAMP-T francese in servizio alle forze di Kiev”

Le forze russe hanno distrutto un sistema di difesa aerea SAMP-T di fabbricazione francese in servizio con le forze armate ucraine, durante gli attacchi dell’artiglieria russa con missili e droni

Lo ha riferito il ministero della Difesa russo in un bollettino quotidiano sull’operazione militare speciale. Lo riporta la Tass. Gli attacchi hanno colpito anche depositi di munizioni della 31a brigata meccanizzata e della 26a brigata di artiglieria ucraine, una stazione radar del sistema di difesa aerea S-300, 127 unità di artiglieria in posizioni di tiro, militari e attrezzature militari in un totale di 132 siti.