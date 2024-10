L’aviazione russa ha distrutto un deposito di munizioni delle forze armate ucraine vicino al villaggio di Razliv con una bomba FAB-3000 da tre tonnellate

Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. “Un attacco aereo con un modulo universale di pianificazione e correzione con una bomba FAB-3000 ad alto esplosivo ha distrutto un deposito di munizioni delle forze armate ucraine nell’area del villaggio di Razliv, nel Donetsk”, ha detto il dipartimento, aggiungendo che La deflagrazione di una bomba aerea ad alto esplosivo FAB-3000 e’ in grado di coprire un’area ampia come 11 campi da calcio. L’onda d’urto di uno di questi proiettili può distruggere una roccaforte del plotone delle forze armate ucraine, ha detto in precedenza Rostec a RIA Novosti.