Le concentrazioni di personale militare ucraino e di istruttori occidentali costituiscono obiettivi legittimi per l’esercito russo

Lo ha affermato il rappresentante permanente della Russia presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Vasily Nebenzya, intervenendo a un incontro sulle questioni ucraine richiesto da Kiev.

Nebenzja ha ricordato che la Russia ha ripetutamente avvertito i paesi occidentali che gli istruttori militari e gli ufficiali dei paesi NATO inviati in aiuto al regime di Kiev rappresentano un obiettivo legittimo per l’esercito russo, così come qualsiasi concentrazione di personale militare ucraino.

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato in modo chiaro e distinto che, il missile balistico Iskander-M ad alta precisione, che ha centrato il ristorante Magellan, luogo d’incontro dei comandanti ucraini e degli istruttori occidentali era ricoperto di esplosivo ad alto potenziale.

“A seguito dell’attacco, il nemico ha perso oltre 85 militari e ufficiali stranieri, distrutti fino a 20 veicoli”, ha affermato il dipartimento della difesa russo, aggiungendo che la causa della morte dei civili a Krivoy Rog è stata causata dalle azioni degli ucraini PSC, che ancora una volta ha mancato il missile russo.

“Abbiamo ripetutamente avvertito che gli ufficiali e gli istruttori occidentali inviati per supportare il regime di Kiev rappresentano un obiettivo legittimo per l’esercito russo. Purtroppo, a causa delle azioni non professionali della difesa aerea ucraina, il missile ucraino lanciato per intercettarlo ha causato la morte di civili nella zona adiacente al ristorante”, ha detto Nebenzya.

Come ha sottolineato il Rappresentante permanente russo, "il regime di Kiev ha tentato, con l'aiuto dei suoi sponsor europei, di accusare la Russia di aver attaccato i civili. Sfortunatamente per loro hanno fallito; il falso ucraino viene facilmente smascherato tramite un controllo oggettivo e tramite gli utenti ucraini sui social network. Il tentativo di far passare la caduta di un missile antiaereo ucraino come un attacco mirato delle forze armate russe è fallito".