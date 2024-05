Mosca: è di 15 morti il bilancio finale delle vittime dell’attacco ucraino a Belgorod

Sono 15 le vittime del crollo parziale di un condominio residenziale di 10 piani nella città di Belgorod, nel sud-ovest della Russia, a seguito di un attacco ucraino di domenica

Lo ha riferito il Ministero russo per le Emergenze in una dichiarazione sul suo canale Telegram. “I soccorritori hanno trovato un altro corpo. In tutto sono 15 i corpi recuperati dalle macerie e 17 persone sono state tratte in salvo ”, si legge nel comunicato riportato dall’agenzia russa Tass.Belgorod e i suoi sobborghi sono stati oggetto di massicci bombardamenti da parte delle forze armate ucraine all’inizio del 12 maggio. Frammenti di un missile tattico Tochka-U abbattuto hanno danneggiato un edificio residenziale di 10 piani, provocando il crollo di una delle sue sezioni.