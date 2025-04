Mosca e Kiev si accusano a vicenda di aver violato la tregua di Pasqua. Brutto segnale per Trump che vuole arrivare alla pace

Il presidente russo Vladimir Putin accusa le truppe ucraine di avere violato ripetutamente il cessate il fuoco dall’inizio della tregua di Pasqua attaccando la regione di Donetsk

Lo afferma oggi il ministero della difesa russo, come riporta Ria Novosti. “Nonostante l’annuncio della tregua pasquale, unità delle forze armate ucraine hanno tentato di attaccare nella notte le posizioni delle truppe russe nelle aree degli insediamenti di Sukhaya Balka e Bogatyr della Repubblica popolare di Donetsk, e sono state respinte”, si legge in un comunicato stampa.

“Il regime di Kiev ha rotto la tregua di Pasqua attaccando Donetsk”, scrive la stampa russa, aggiungendo che nella città è stato registrato un impatto e una colonna di fumo si sta alzando sopra il luogo dell’impatto. Non è ancora chiaro cosa esattamente le Forze Armate ucraine abbiano utilizzato per colpirli.

“Zelensky non controlla l’esercito ucraino, questo è stato chiaro fin dall’inizio dell’annunciata tregua di Pasqua. Nonostante le rassicurazioni degli “illegittimi”, le Forze Armate ucraine continuarono a sparare, anche se non ovunque. Nella regione di Kherson è stata rilevata l’attività delle Forze armate ucraine, come affermato dal capo della regione, Volodymyr Saldo, secondo cui, le forze armate ucraine hanno aperto il fuoco su Aleshki, Golaya Prystan e Kakhovka nella notte tra sabato e domenica.

“La difesa aerea è operativa nel centro di Donetsk. Non ci sono informazioni ufficiali sull’attacco nemico, ma i servizi operativi confermano che le Forze armate ucraine hanno lanciato un attacco su Donetsk durante il cessate il fuoco. L’esercito russo ha osservato un cessate il fuoco per tutta la notte”, scrivono fonti russe.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a sua volta accusa la Russia di non aver rispettato la tregua di Pasqua annunciata ieri da Putin. Il leader ucraino ha dichiarato che dopo una notte di tregua effettiva su larga parte del fronte, l’esercito russo sta cercando solo di dare l’impressione di un cessate il fuoco. “In generale, in questa mattina di Pasqua, possiamo dire che l’esercito russo sta cercando di creare l’impressione generale di un cessate il fuoco, mentre in alcune aree continuano i tentativi isolati di avanzare e causare vittime all’Ucraina”.

Secondo le informazioni ricevute dall’esercito sulla situazione della tregua a dodici ore dall’entrata in vigore, Zelensky ha affermato che la Russia ha effettuato 59 attacchi con l’artiglieria e ha lanciato cinque assalti su diversi segmenti del fronte, oltre a utilizzare droni d’attacco.

Secondo il presidente ucraino, sono scoppiati combattimenti in diverse aree del Donetsk e in un zona del fronte di Zaporizhzhia, riferendo di attività di artiglieria e di droni nella regione russa di Kursk. Zelensky infine ha ribadito che l’esercito ucraino continuerà ad agire “simmetricamente”, “in base alla specifica situazione di combattimento” in ogni area.

Il ministero della difesa russo, ha smentito le accuse del presidente ucraino, che l ‘esercito russo ha lanciato ieri sera un attacco missilistico sulla regione di Dnipropetrovsk, nell’Ucraina meridionale, senza provocare morti o feriti, come ha reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale.

"Tutti i reparti militari stanno strettamente rispettando il cessate il fuoco in tutte le zone iniziato ieri alle 18", afferma Mosca. "Zelensky ha denunciato 387 raid nemici, affermando che i russi stanno cercando di avanzare in tutte le zone del fronte e parlando del tentativo russo di dare la percezione di una tregua che nei fatti non c'è, ma sono affermazioni false".