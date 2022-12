Mosca e la guerra futura: “Aumenteremo produzione caccia di quinta generazione Su-57”

Il Sukhoi Su-57 è un caccia multiruolo di quinta generazione di fabbricazione russa progettato per distruggere tutti i tipi di bersagli aerei, terrestri e navali e che fa uso di tecnologia stealth

Yury Slyusar, capo della United Aircraft Corporation ha affermato oggi che il numero di Sukhoi Su-57 – caccia militare multiruolo di quinta generazione russo – costruiti dalla sua azienda continuerà ad aumentare e che il 2022 è stato il primo anno di una vera serializzazione della produzione dell’aereo stealth.

Il produttore di aerei di Komsomolsk-on-Amur, nell’estremo oriente russo, ha dichiarato: “Questo è in realtà il primo anno di produzione seriale di aerei Su-57 a Komsomolsk, ma in futuro il loro numero aumenterà. Abbiamo raggiunto una produzione più o meno consistente di questi caccia quest’anno”.

Aerei sempre più intelligenti per Mosca. Il Sukhoi Su-57 è un caccia multiruolo di quinta generazione – la stessa degli F22 Raptor e F35 USA – di fabbricazione russa “progettato per distruggere tutti i tipi di bersagli aerei, terrestri e navali”. Il Su-57 è dotato di tecnologia stealth con ampio utilizzo di materiali compositi e con l’armamento posto all’interno della sua fusoliera.

Il nuovo Sukhoi – che non ha ancora mai fatto la sua comparsa in Ucraina – è in grado di raggiungere una velocità di crociera supersonica ed è dotato delle più avanzate apparecchiature radioelettroniche di bordo, tra cui un potente computer di bordo fiore all’occhiello della tecnlogia militare di Mosca che funge da “secondo pilota elettronico” con una AI – Intelligenza Artificiale – capace di pilotare il mezzo in autonomia e preparare l’aereo all’uso delle armi.