Mosca. Ecco chi è il 29enne accusato dell’attentato al generale Kirillov. Ha confessato: arruolato da 007 di Kiev – Video

Si chiamerebbe Akhmad Kurbanov, l’uomo arrestato accusato di avere ucciso il tenente generale Kirillov, e il suo assistente, il maggiore Ilya Polikarpov, martedì 17 dicembre, intorno alle 6:00, nel cortile di un edificio residenziale in Ryazansky Avenue a Mosca

Lo ha riferito l’FSB, aggiungendo: “Un cittadino della Repubblica dell’Uzbekistan, nato nel 1995, reclutato dai servizi speciali ucraini, accusato di aver fatto esplodere un ordigno esplosivo improvvisato”, si legge nella nota.

Lo riporta Ria Novosti, spiegando che l’uomo sarebbe stato individuati tramite le telecamere di sorveglianza che hanno registrato un paio di auto sospette nei pressi della scena del crimine e che sulla base di un’analisi dei social network, si chiamerebbe Akhmad Kurbanov, l’immagine del sospettato nel video distribuito dall’FSB corrisponde alla foto sul profilo di Kurbanov. In particolare, i nei sul viso coincidono in entrambe le immagini.

Secondo quanto riferito dall’FSB, l’attentatore, che ha ammesso di essere l’autore dell’omicidio e di essere stato reclutato dai servizi segreti ucraini che gli hanno fornito un un potente ordigno esplosivo artigianale che ha collocato su uno monopattino elettrico vicino all’ingresso della residenza di Kirillov. Poi ha noleggiato un’auto in car sharing,vi ha installato una telecamera Wi-Fi, il cui filmato è stato trasmesso agli organizzatori dell’attacco terroristico a Dnepropetrovsk e infine ha aspettato che le vittime uscissero in strada ed ha fatto esplodere una bomba a distanza. All’attentatore sono stati promessi 100mila dollari e un viaggio in uno dei paesi dell’UE. L’FSB ha sottolineato che “Gli agenti dei servizi speciali ucraini coinvolti nell’organizzazione dell’attacco terroristico verranno trovati e riceveranno una meritata punizione”.