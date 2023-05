Mosca effettua 3 raid in 24 ore su Kiev: c’è almeno una vittima. Raid anche su Cherkasy, Kirovohrad, Mykolayiv e Kerson

Per la terza notte consecutiva Kiev è stata attaccata con droni e missili russi. la capitale ucraina ha subito tre ondate di raid in appena 24 ore ieri anche nelle ore diurne

Notte di attacchi quella appena trascorsa a Kiev, secondo l’amministrazione locale, tutti i droni sono stati abbattuti ma i detriti di alcuni sono caduti sulle aree residenziali, causando un morto e quattro feriti ma anche danni a case e veicoli privati. Il sindaco di Kiev, Vitalii Klychko, fa sapere che sono stati anche evacuati 20 residenti di un condominio in una delle zone colpite, precisando che ” Due piani superiori sono distrutti, potrebbero esserci persone sotto le macerie, una persona è morta, un’anziana è stata ricoverata in ospedale, due vittime sono state curate sul posto”. Dichiarazioni in netto contrasto con quella che tutti i droni sono stati abbattuti.

Ma non solo la capitale, nella notte l’allarme antiaereo è risuonato anche nelle regioni di Cherkasy(centro), Kirovohrad, Mykolayiv e Kerson

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che l’attacco della Russia a Kiev in pieno giorno non sia stato qualcosa di “inaspettato” e ha quindi sottolineato la necessità di mantenere il sostegno all’Ucraina per tutto il tempo necessario. “Ecco perchè dobbiamo continuare a fornire all’Ucraina tutto ciò di cui ha bisogno”, ha detto ai giornalisti. Dopo mesi in cui gli attacchi alla capitale ucraina sono avvenuti quasi sempre di notte, ieri Mosca ha lanciato contro Kiev 11 missili balistici e cruise, provocando forti esplosioni nel centro della città. Inoltre, la Russia ha lanciato più di 40 droni kamikaze all’inizio di domenica, nel più grande attacco senza equipaggio dall’inizio della guerra