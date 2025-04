Mosca: esplosione in magazzino militare nella regione di Vladimir: non ci sono vittime. Errore durante manipolazione esplosivi probabile causa

Un incendio è scoppiato presso un’unità militare nella regione di Vladimir, causando la detonazione di munizioni immagazzinate in un magazzino. Non ci sarebbero vittime

Lo scrive la Tass che riporta quanto dichiarato dal Ministero della Difesa russo aggiungendo che i soccorritori stanno lavorando sulla scena dell’esplosione nel distretto di Kirzhach della regione di Vladimir e le squadre dell’unità militare e del Ministero delle Situazioni di Emergenza sono state chiamate sul posto per domare le fiamme.

Il Ministro della Difesa Andrej Belousov ha ordinato l’istituzione di una commissione d’inchiesta sull’incidente e l’assegnazione dei responsabili alla giustizia. La causa preliminare dell’incendio sarebbe imputabile ad una violazione delle norme di sicurezza durante la manipolazione di materiali esplosivi.

Sono in corso le evacuazioni dagli insediamenti di Barsovo che ha una popolazione di oltre 700 abitanti e Mirny. Un rifugio di emergenza in un villaggio vicino ha già accolto circa 100 persone, tra cui anziani e bambini. “Al momento, tutte le forze di intervento d’emergenza sono impegnate. Vi preghiamo di mantenere la calma e di non diffondere informazioni non verificate finché non saranno chiarite tutte le circostanze”, ha scritto la governatrice della regione, Yelena Karpova, sul suo canale Telegram.

