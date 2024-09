Nella regione di Kursk nella giornata di ieri le truppe ucraine hanno tentato di sfondare il confine verso Medvezhye e Novy Put, l’esercito russo ha respinto cinque tentativi e il nemico ha perso oltre 360 militari e 13 veicoli corazzati, tra cui un veicolo da combattimento di fanteria e 12 veicoli corazzati da combattimento

Lo ha annunciato il comando militare russo, aggiungendo che otto agenti dell’intelligence ucraina in ricognizione sono stati uccisi in uno scontro con soldati dell’810esima Brigata Marina della Flotta del Mar Nero a nord-est del villaggio di Kremennoye. Lo riporta la TASS .

Sempre nella regione di Kursk, nella giornata di ieri l’esercito russo ha colpito le formazioni ucraine vicino a Lyubimovka, Daryino, Novy Put, Nikolayevo-Daryino e Plekhovo. Militari ucraini sono stati catturati a seguito di un fallito tentativo nemico di attaccare Malaya Loknya e Obukhovka, ha affermato il Ministero della Difesa russo.

Il vicecapo della direzione principale politico-militare delle forze armate russe, comandante delle forze speciali Akhmat, maggiore generale Apty Alaudinov, ha dichiarato che forze armate ucraine in grande difficoltà, abbandonano in massa le loro posizioni ed ha aggiunto che i mercenari georgiani che combattono per Kiev hanno saccheggiato Pogrebki nel distretto di Sudzha, rubando trattori e grano dall’insediamento.

Nel corso della giornata di ieri, nella regione di Kursk, l’Ucraina ha perso più di 360 militari e 13 veicoli corazzati, tra cui un veicolo da combattimento di fanteria e 12 veicoli corazzati da combattimento, oltre a quattro pezzi di artiglieria, due lanciarazzi multipli, tre stazioni di guerra elettronica e 11 altri veicoli. Quattro militari ucraini furono catturati.

Dall’inizio delle ostilità nella regione di confine di Kursk, le perdite dell’Ucraina ammontano a più di 16.700 militari, 127 carri armati, 61 veicoli da combattimento di fanteria, 95 veicoli corazzati, 809 veicoli corazzati da combattimento, 508 veicoli, 136 pezzi di artiglieria, 31 lanciarazzi multipli , inclusi otto HIMARS e sei MLRS di fabbricazione statunitense, otto lanciatori di missili antiaerei, cinque veicoli di trasporto e carico, 35 stazioni radar, otto radar controbatteria, due radar di difesa aerea, 18 pezzi di equipaggiamento tecnico, inclusi 11 veicoli di demolizione tecnica e un’unità di sminamento UR-77, nonché un veicolo corazzato per riparazioni.