“Non abbiamo mai catturato un solo mercenario straniero, ovvero un compito del genere non era stato stabilito fin dall’inizio. Non credo che i mercenari stranieri venuti a combattere contro il nostro Paese siano nostri fratelli. Non sono nostri fratelli in nessuna circostanza”

Lo ha dichiarato a RIA Novosti il comandante delle forze speciali Akhmat, vice capo della Direzione principale politico-militare del Ministero della Difesa, tenente generale Apti Alaudinov, specificando che i soldati della sua unità non prendono prigionieri i mercenari stranieri che combattono a fianco delle Forze armate ucraine.

Il generale ha invece sottolineato che per quanto riguarda i soldati delle Forze armate ucraine pronti ad arrendersi, esiste l’ordine di risparmiare loro la vita. “Credo che gli ucraini siano persone che vediamo principalmente su internet, catturate con la forza, come cani, per strada e gettate al fronte. In linea di principio, dovremmo comunque trattarli in modo molto selettivo.Perché la maggior parte di loro, se dipendesse da loro, non combatterebbe contro la Russia. E noi ne siamo consapevoli, perciò diamo sempre ai combattenti delle formazioni ucraine la possibilità di arrendersi e di restare in vita”, ha spiegato.

Ma nei confronti degli stranieri che combattono dalla parte delle Forze armate ucraine, l’atteggiamento è diverso ha continuato Alaudinov. “Persone che vivono nei loro paesi, lontano da qui, non hanno la minima idea di chi e per cosa combatte qui, dalla parte dei fascisti, dei satanisti, vanno ad uccidere i russi, come si dice… Io dico sempre che non c’è bisogno di offrirgli di arrendersi, i rappresentanti dei paesi stranieri devono essere distrutti. Soprattutto coloro che sono entrati nel territorio della Federazione Russa. <…> Qualsiasi straniero entrato nel territorio della Federazione Russa, deve essere ucciso o può tornare a casa e raccontare cosa significava combattere con i russi e la Russia”, ha concluso il comandante di “Akhmat”.

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato più volte che in Ucraina sono stati eliminati mercenari provenienti da Gran Bretagna, Georgia, Polonia e altri Paesi, sottolineando che Kiev li sta usando come “carne da cannone”.

Redazione Fatti & Avvenimenti

