Mosca ha distrutto infrastrutture energetiche dell’Ucraina che è costretta a importare l’elettricità da 5 Paesi confinanti

I raid russi mirati delle ultime settimane hanno distrutto oltre il 50% delle infrastrutture energetiche dell’Ucraini che per non lasciare i cittadini al freddo e al buio oggi è stata costretta ad importare l’energia elettrica da 5 Paesi

Lo riferisce il ministero dell’Energia di Kiev, citato da Ukrinform, affermando che almeno per la giornata di oggi, l’Ucraina, gravemente penalizzata dai massicci attacchi missilistici russi contro le infrastrutture energetiche dello scorso 17 novembre, importa elettricità da cinque Paesi confinanti: Polonia, Slovacchia, Romania, Ungheria e Moldavia. “Per oggi sono previste importazioni da Polonia, Slovacchia, Romania, Ungheria e Moldavia per un volume totale di 8.500 megawattora”, si legge nel messaggio.

Ukrinform scrive che non sono previste interruzioni di energia per le infrastrutture critiche, così come per le imprese che importano più dell’80% dell’elettricità per i loro bisogni. Il ministero ha esortato tutti i consumatori a utilizzare razionalmente l’elettricità. Il consumo economico consente di ridurre il carico sul sistema energetico. Ieri, aggiunge infine il ministero, è stato ripristinato l’allaccio alla rete elettrica per 39.358 consumatori che ancora erano al buio e al freddo a causa dei recenti attacchi russi.