Mosca ha inserito Meta tra le organizzazioni “terroristiche ed estremiste”

Il Servizio federale di monitoraggio finanziario della Federazione Russa noto come Rosfinmonitoring ha inserito Meta – la società a cui fanno capo Facebook, Whatsapp e Instagram – nella sua lista di organizzazioni “terroristiche ed estremiste”.

A marzo, il tribunale di Mosca ha dichiarato i social network Instagram e Facebook di proprietà di Meta, come estremisti per aver permesso la diffusione di messaggi d’odio contro la Russia e i russi e li ha banditi in tutto il territorio della federazione.