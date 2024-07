Mosca: I documenti del vertice della NATO mostrano che l’Occidente è contrario al sostegno alla pace

I documenti firmati al recente vertice della NATO negli Stati Uniti mostrano che l’Occidente non sostiene il dialogo e che l’alleanza stessa è uno strumento di confronto

Lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che “l’Alleanza Atlantica è uno strumento di confronto e non uno strumento per garantire la sicurezza. Vediamo che i nostri oppositori in Europa e negli Stati Uniti non sono favorevoli al dialogo”.

Peskov ha anche sottolineato che l’India condivide pienamente la posizione della Russia sulla sua disponibilità ad avviare un dialogo sulla soluzione del conflitto. “L’India sostiene la pace ed è a sostegno del dialogo. È pienamente conforme alla nostra visione [della situazione], al nostro approccio. Anche noi sosteniamo la pace e siamo a favore del dialogo”.

Il riferimento di Peskov è alla visita ufficiale di due giorni che lunedì scorso il primo ministro indiano Narendra Modi ha effettuato nella capitale russa, dove ha avuto colloqui sostanziali con il presidente russo Vladimir Putin, prima nella residenza del leader russo a Novo-Ogaryovo e poi al Cremlino.