“I piani militari di Kiev sono falliti, quindi il regime di Kiev e i suoi protettori occidentali nel prossimo futuro si troveranno ad affrontare le peggiori notizie”

Lo ha detto il rappresentante permanente della Russia presso l’Onu, Vasily Nebenzya, in una riunione del Consiglio di sicurezza. Lo scrive l’agenzia russa Ria Novosti. “I piani militari del regime di Kiev hanno subito un fiasco totale, quindi aspettatevi le peggiori notizie per voi e per i vostri delegati ucraini nel prossimo futuro, indipendentemente dal fatto che i nuovi pacchetti di assistenza militare e finanziaria per Zelensky e la sua banda siano approvati a Washington o Bruxelles. Ciò ritarderà soltanto l’agonia del suo regime, ma non la impedirà”.

Nebenzya ha anche aggiunto che “la scommessa di risolvere la crisi ucraina sul campo di battaglia è fallita”, definendo la vittoria militare sulla Russia un obiettivo assolutamente irraggiungibile. Il rappresentante permanente ha inoltre sottolineato che l’Ucraina non ha e non avrà più le risorse per mantenere la situazione attuale e per raggiungere una svolta a suo favore nel conflitto.